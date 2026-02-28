«Динамо» Мх — «Рубин»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Мх — «Рубин».

Ставка: первый гол в матче — «Динамо» за 2.10.

«Махачкалинское «Динамо» сыграет против «Рубина». И та, и другая команда поменяли тренера перед подготовкой к сборам и возобновлением чемпионата. У бело-голубых пришёл Вадим Евсеев, у «Рубина» Франк Артига сменил Рахимова. Любопытно, конечно, посмотреть, что команды наиграли на сборах, что придумали.

Газизов сказал, что есть проблема с мусульманами определённая, потому что начался в середине февраля пост священного месяца Рамадан. И, наверное, поэтому игра вынесена на позднее вечернее время, там уже можно будет чуть-чуть перекусить и попить воды, как я думаю. Газизов сказал, что 70% команды мусульмане, поэтому надо как-то привыкать и адаптироваться.

Домашний матч для «Динамо» из Махачкалы. Не знаю, что за состояние газона в Каспийске, какие там будут ямы, ухабы и так далее. Вроде как «Рубин» при Артиге перестраивается на игру более содержательную, с большим количеством передач, контролем мяча, контролем игры, инициативностью. Посмотрим, как это будет на деле. Но, кажется, к плохому полю, если оно будет действительно плохим, быстрее должны адаптироваться хозяева. У махачкалинцев футбол более прямолинейный и более простой, но в плане борьбы и физических кондиций, думаю, это «Динамо» ещё многим фору даст.

Поэтому в такой игре очень важно забить первыми. И мне кажется, Евсеев со своим тренерским штабом такой акцент для команды в первом своём официальном матче сделает. «Первый гол в матче забьёт «Динамо» Махачкала» за 2.1 — интересный вариант, на который бы я обратил внимание», — приводит слова Генича «РБ Спорт».