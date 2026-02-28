«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Романа Гутцайта на встречу РПЛ

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Ростов».

Ставка: тотал «Краснодара» больше 1.5 за 1.75.

«Поздравляю вас с возобновлением РПЛ — любимого многими чемпионата. Хочу поговорить, возможно, о главной встрече первого тура после паузы. Для меня это Южное дерби в Краснодаре, где местная команда, действующий чемпион России, примет футбольный клуб «Ростов».

Что можно ожидать от этого матча? В Санкт-Петербурге будет тепло благодаря крыше стадиона, но и Краснодар — отличная точка на карте страны, где по прогнозам ожидается хорошая погода. Кроме того, в Краснодаре традиционно качественно готовят газон к возобновлению сезона. Поэтому состояние поля должно позволить хозяевам играть в свой футбол — комбинационный, зрелищный, увлекающий и при этом дающий результат.

«Краснодар», как и в прошлом году, остаётся одним из главных претендентов на победу в РПЛ. В первом матче после возобновления чемпионата команда должна действовать с позиции силы, как это регулярно бывает дома. В составе есть Сперцян и Кордоба, они клуб не покинули. В товарищеских матчах, в том числе на Зимнем Кубке, команда выглядела достаточно хорошо готовой к старту второй части сезона.

Таким образом, считаю, что как минимум два мяча хозяева, на мой взгляд, должны забить в ворота «Ростова». «Краснодару» это вполне по силам. Давайте смотреть, давайте проверять, и ещё раз — с возвращением российского футбола!» — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».