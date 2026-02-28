Скидки
«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России

«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России
Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Краснодар» — «Ростов».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.66.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 14:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» играет дома, поэтому, в принципе, их всё устраивает. Они хорошо готовы, подготовились к этому отрезку, самое главное — все здоровы. Это сейчас ключевой момент, потому что на финише сезона важна именно стабильность и отсутствие кадровых потерь. Кордоба в порядке, видно, что он в тонусе, чувствует игру, и это сразу делает атаку более опасной. Плюс дома команда традиционно действует смелее и увереннее.

«Ростов» — команда из нижней части таблицы. Понятно, что по потенциалу они уступают, нет такой глубины состава, такого количества футболистов, способных решить эпизод индивидуально. Но это дерби, здесь всегда своя история. Будет много борьбы, стыков, конфликтов и эмоций. В таких матчах часто всё решается не только мастерством, но и характером, а также настроем.

Но если смотреть объективно, то «Краснодар» за счёт класса, состава и домашнего поля должен матч забирать. Да, легко не будет, потому что дерби есть дерби. Но в конечном итоге преимущество на стороне хозяев. Я думаю, что счёт будет где-то 2:1. «Краснодар» должен выиграть и взять важные очки», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

