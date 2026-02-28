«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.15.

«Ливерпуль» борется за призовые места, вполне может зацепиться за тройку и продолжает держаться в зоне Лиги чемпионов. Матч с «Вест Хэмом» для них очень важен. «Вест Хэм» находится в зоне вылета, им, конечно, нужны очки, они будут биться за каждое очко, потому что задача — сохранить место в Премьер-лиге. Но одно дело — играть дома, а совсем другое — ехать на выезд к «Ливерпулю».

А «Ливерпуль» сейчас выглядит очень уверенно, команда в хорошем состоянии, много создаёт, забивает и понимает, что терять очки нельзя. Если они хотят остаться в борьбе за тройку, такие матчи обязаны забирать. Тем более этот сезон для «Вест Хэма» складывается провально, хотя раньше это был крепкий середняк, с которым всегда было тяжело и дома, и на выезде. Не думаю, что «Вест Хэм» создаст серьёзные проблемы сопернику.

Да, будут стараться, огрызаться, могут создать пару моментов, но класс «Ливерпуля» выше. Думаю, хозяева быстро возьмут игру под контроль, могут уже в первом тайме забить два мяча и дальше спокойно контролировать ход встречи. Для меня здесь однозначная победа «Ливерпуля», без серьёзных трудностей и с преимуществом в два или даже три мяча», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».