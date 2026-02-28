Скидки
«Боруссия» — «Бавария»: прогноз Анатолия Катрича на матч Бундеслиги

Комментарии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» за 1.62.

Германия — Бундеслига . 24-й тур
28 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бавария» дважды неожиданно оступилась в февральских турах, потеряв очки с «Аугсбургом» и «Гамбургом». Для команды такого уровня это скорее случайность, чем закономерность. Дортмундская «Боруссия», в свою очередь, поделила очки с «Лейпцигом» (2:2), а на неделе вылетела из ЛЧ.

«Бавария» дала сбой, но сейчас на кону принципиальнейший матч и возможность снять вопросы о чемпионстве. Мюнхенцы традиционно сильны в очных встречах — 32 победы в 55 матчах с дортмундцами. Статистика говорит сама за себя — гости стабильно забивают и имеют колоссальный опыт побед в таких играх. У «Боруссии» же серьёзные проблемы с реализацией, а с машиной Компани, которая забила 85 мячей за сезон, даже домашние стены вряд ли помогут. Жду, что «Бавария» соберётся и возьмёт своё за счёт тотального преимущества в классе», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

