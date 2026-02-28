Скидки
СКА — «Локомотив»: ставка Владимира Крикунова на матч КХЛ

Комментарии

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.05.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«СКА в пятницу сыграл слабее ожидаемого. Против соперника с грамотной обороной и обученным вратарём питерцам выходить тяжело – не хватает ни лидеров, способных перевернуть матч в свою пользу, ни опыта, ни разнообразия в атаке. Показательно, что в матче с «Динамо» питерцы слабее всего провели третий период, когда нужно было отыгрываться, хотя бы пытаться добиться перелома.

Поэтому чемпионы – явный фаворит матча. После серии неярких матчей «Локомотив» к концу февраля пошёл на подъём. В последних двух встречах ярославцы обыграли оба динамовских клуба – а ведь и белорусы, и москвичи сейчас выглядят посолиднее, чем СКА. Большого количества заброшенных шайб не жду. Месяц назад команда Хартли выиграла в Питере 3:1 и сейчас должна брать победу со схожим счётом», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

