«Спартак» — «Барыс»: ставка Владимира Крикунова на игру КХЛ 28 февраля

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Спартак» – «Барыс».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-2) за 2.40.

Фонбет Чемпионат КХЛ 28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Барыс Астана

«После крупной неудачи в Минске (1:6) и поражения в Нижнекамске (0:2) спартаковцы довольно неожиданно выиграли в Уфе (5:3) и вырвали победу в четверг в домашнем матче против «Адмирала». Последняя победа ничуть не удивила — всё же команда из Владивостока — один из главных аутсайдеров сезона. Пока она, правда, ещё не потеряла шансов на попадание в плей-офф, но это из разряда «если летом пойдёт снег, или зимой будет тридцатиградусная жара…» «Спартак» оформил выход в плей-офф, впрочем, в этом мало кто сомневался.

А вот «Барыс» ещё бьётся за продолжение сезона за пределами регулярного чемпионата, но шансов на это очень немного. Всё же двузначное отставание от восьмого места на такой короткой дистанции не отыгрывается. Три последних домашних матча команда из Астаны проиграла в овертайме. И если поражения от «Металлурга» и «Северстали» ещё как-то можно объяснить, то неудача в игре с «Драконами» свидетельствует, что у «Барыса» есть явные сложности. Команда очень мало забивает (меньше только у аутсайдеров Запада и Востока — ХК «Сочи» и «Адмирала» соответственно).

«Спартаку» нужна победа, и он её добьется. Сомнений в этом практически нет. В Астане, кстати, в этом сезоне спартаковцы проиграли в овертайме. А два последних матча против «Барыса» на своём поле были за красно-белыми — 6:3 и 4:2. Победа «Спартака» с разницей как минимум в две шайбы», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».