«Локомотив» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на матч 19-го тура чемпионата России

«Локомотив» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на матч 19-го тура чемпионата России
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Пари НН».

Ставка: победа «Локомотива» всухую за 2.23.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» дома сыграет с «Пари НН». У «Пари», как вы знаете, ушёл лидер — Хуан Боселли. Как-то теперь перегруппируется нижегородская команда, перегруппируется атакующая линия. Возможно, там особая роль будет отведена Грулёву, но есть и Олусегун, и новички, тот же Урванцев из «Челябинска», интересный нападающий. В общем, интересно посмотреть за «Пари НН».

Но, конечно, «Локомотив» — фаворит, явный фаворит. На уход Баринова «Локомотив» ответил приходом Веры. И по тому, что я видел на сборах, в контрольных матчах, понятно, что «Локомотив» пропускает достаточно много. Без надёжной обороны побороться за самые высокие места «Локомотиву» будет тяжело. Пропускает команда более чем достаточно. При этом у неё лучшая атака в РПЛ. На данный момент «Локомотив» забил больше всех.

Здесь домашний матч для «Локо». Думаю, предельная концентрация и внимание должны стоять в приоритете для «Локомотива». Впереди обязательно какие-то свои моменты он реализует. Поэтому, если все пройдёт так, как я думаю, если «Локомотив» сыграет предельно сконцентрированно, победа должна быть без пропущенных мячей.

Мой прогноз — победа «Локомотива» всухую за коэффициент 2.23», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

