Стендап-комик Алексей Щербаков принял участие в турнире по покеру в Сочи

Известный стендап-комик, ведущий и видеоблогер Алексей Щербаков принял участие в покерном турнире PARI Secret Poker Sochi 2026. Турнир состоялся 28 февраля при участии 55 игроков в рамках в рамках мероприятия программы лояльности для VIP-игроков. Специальным гостем мероприятия стала Luxury Girl.

Алексей Щербаков и Luxury Girl Фото: Пресс-служба PARI

Общий призовой фонд покерного турнира от PARI Secret составил более 4,5 млн рублей. Победитель турнира получил 1 млн рублей.