Стендап-комик Алексей Щербаков принял участие в турнире по покеру в Сочи
Поделиться
Известный стендап-комик, ведущий и видеоблогер Алексей Щербаков принял участие в покерном турнире PARI Secret Poker Sochi 2026. Турнир состоялся 28 февраля при участии 55 игроков в рамках в рамках мероприятия программы лояльности для VIP-игроков. Специальным гостем мероприятия стала Luxury Girl.
Алексей Щербаков и Luxury Girl
Фото: Пресс-служба PARI
Общий призовой фонд покерного турнира от PARI Secret составил более 4,5 млн рублей. Победитель турнира получил 1 млн рублей.
Комментарии
- 1 марта 2026
-
03:58
- 28 февраля 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:28
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:27
-
08:26
-
07:19
- 27 февраля 2026
-
20:25
-
20:22
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 26 февраля 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00