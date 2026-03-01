«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.09.

«Московское «Динамо» днём в 13 часов в воскресенье сыграет против «Крыльев Советов». Какими предстанут «Крылья», в какой футбол они будут играть — большой вопрос. Понятно, что есть там Чинеду, пришедший из «Астаны», есть Шуманский из ЦСКА, есть Дани Фернандес, выступавший ранее за «Химки». Были вопросики там по финансам, вроде бы их закрыли. Ну, обойма у «Крыльев» неплохая.

Вот каким будет «Динамо» Ролана Гусева — это пока большая загадка даже для болельщиков бело-голубых, потому что динамовцы разные варианты использовали на сборах. Играли в одного нападающего, в двух нападающих. Плюс важно, как быстро адаптируется к новой команде, к новым партнёрам Дэвид Рикардо, новичок «Динамо». Всё это очень интересно. Вернулся Артур. Есть хороший сплав опыта и молодости у динамовцев. И это домашний матч.

Понятно, что ситуация в турнирной таблице печальная, никуда «Динамо», конечно, не вылетит, но и сильно высоко тоже вряд ли поднимется. Поэтому основной акцент, конечно же, должен быть сделан на Кубок. Кубковая игра со «Спартаком» через несколько дней. Чтобы подойти с хорошим настроением и не разочаровать руководство, не разочаровать своих болельщиков, динамовцам надо правильно сыграть против «Крыльев».

«Динамо» во вторых таймах на сборах очень прилично добавляло, когда появлялся на поле Сергеев и другие футболисты. Я думаю, что и здесь «Крылья», которые будут глубоко обороняться и точно в открытый футбол с динамовцами играть не собираются, первый тайм ещё может быть, выдержат, а вот во втором, скорее всего, уже силёнок может не хватить.

Поэтому выберу вариант — «второй тайм результативнее первого» за хороший коэффициент 2.09», — приводит слова Генича «РБ Спорт».