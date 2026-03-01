«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ в Москве

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 1.60.

«Динамо», Гусеву и его тренерскому штабу очень важно хорошо начать весеннюю часть. Нужно выиграть несколько матчей, чтобы футболисты поверили в идеи главного тренера. Без этого положительного результата не будет, хотя состав у бело-голубых остаётся сильным. Сейчас ещё взяли центрального защитника из Бразилии, травмированные подтянулись. Есть очень хорошая обойма футболистов, с которыми можно работать. Дальше у динамовцев кубковая игра со «Спартаком». Перед ней надо выиграть.

«Крылья» очень неудачно играют с командами, которые превосходят их в классе. И здесь им трудно будет претендовать на очки. Самарцы должны делать ставку на игры с соседями по таблице, особенно домашние. Трансферы вроде и есть. Но я сомневаюсь, что кто-то из новичков выйдет играть против «Динамо» в старте. Поэтому ничего нового от «Крыльев» и не жду. Если они быстро пропустят, то могут и на разгром устроиться.

У «Динамо» и Тюкавин в строю, и Сергеев, и Гладышев, и Бителло. На бумаге очень серьёзная группа атаки. Есть ещё Нгамалё. Есть варианты со скамейки. Самара не справится. Я ставлю на победу динамовцев с форой (-1)», — приводит слова Титова «РБ Спорт».