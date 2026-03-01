Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ в Москве

«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ в Москве
Комментарии

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 1.60.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо», Гусеву и его тренерскому штабу очень важно хорошо начать весеннюю часть. Нужно выиграть несколько матчей, чтобы футболисты поверили в идеи главного тренера. Без этого положительного результата не будет, хотя состав у бело-голубых остаётся сильным. Сейчас ещё взяли центрального защитника из Бразилии, травмированные подтянулись. Есть очень хорошая обойма футболистов, с которыми можно работать. Дальше у динамовцев кубковая игра со «Спартаком». Перед ней надо выиграть.

«Крылья» очень неудачно играют с командами, которые превосходят их в классе. И здесь им трудно будет претендовать на очки. Самарцы должны делать ставку на игры с соседями по таблице, особенно домашние. Трансферы вроде и есть. Но я сомневаюсь, что кто-то из новичков выйдет играть против «Динамо» в старте. Поэтому ничего нового от «Крыльев» и не жду. Если они быстро пропустят, то могут и на разгром устроиться.

У «Динамо» и Тюкавин в строю, и Сергеев, и Гладышев, и Бителло. На бумаге очень серьёзная группа атаки. Есть ещё Нгамалё. Есть варианты со скамейки. Самара не справится. Я ставлю на победу динамовцев с форой (-1)», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Батраков, Хиль, Даку или кто-то ещё? Выбираем лучшего бомбардира РПЛ!
Рейтинг
Батраков, Хиль, Даку или кто-то ещё? Выбираем лучшего бомбардира РПЛ!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android