«Сочи» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч 19-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Спартак».

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 за 1.75.

«Московский «Спартак» сразу со сборов в ОАЭ отправится в Сочи на «Фишт», на игру против местной команды. Каким будет «Сочи» Осинькина во второй части чемпионата —это максимально трудный прогноз для любого эксперта. Есть неплохой подбор игроков, есть интересный тренер, который умеет выстраивать игру, но турнирное положение у «Сочи» печальное. Команда на последнем месте и вряд ли оттуда сумеет выбраться. Тут ещё и начинать со «Спартаком» Карседо.

Испанский специалист достаточно быстро себя правильно поставил в «Спартаке», интересный тренировочный процесс, интересные матчи провели. В последних играх «Спартак» достаточно много забивал — пять забил «Ростову», обыграл «Елимай» — 2:1. И в целом «Спартак» неплохо смотрелся на сборах. Это из того, что я видел. Если всё это удастся перенести на официальные игры, то всё должно быть неплохо. За пятёрочку «Спартак», конечно, в состоянии побороться.

У «Спартака» мощнейшая атака, много «Спартак» создаёт. Если не подведёт реализация, то минимум два «Спартак» должен забить этому «Сочи». Долго не думая, возьму вариант «индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5» за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».