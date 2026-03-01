«Сочи» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ 1 марта

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» и ТБ 1.5 за 1.88.

«Если «Спартак» хочет претендовать на что-то серьёзное в этом сезоне, то должен в ближайших турах обойтись без потерь. И уж точно надо побеждать «Сочи», идущий на последнем месте. Понятно, что там команда сильно поменялась с приходом Осинькина. Сейчас взяли новичков. Но очень уж много отыгрывать надо. И в любом случае состав у «Спартака» сильнее. Сейчас ещё должен быть эффект от работы с новым специалистом. Все на эмоциональном подъёме, готовы доказывать. В последних контрольных встречах побеждали, немало забили. Всё это нужно перенести на официальную игру.

Вообще не всегда «Спартаку» удавались матчи в Сочи, многовато было осечек. Думаю, Карседо эту информацию донесут, что нужно всерьёз отнестись к сопернику. Поле наверняка будет тяжёлым. Но на то и были куплены «Спартаком» мастера за большие деньги, чтобы решать в любых условиях.

Вязкий футбол, скорее всего, будет. Но «Спартак» реализует преимущество в классе. Ставлю на победу через тотал больше 1.5. 2:0 или 2:1 — такой вижу победу красно-белых», — приводит слова Титова «РБ Спорт».