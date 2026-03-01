Скидки
«Ахмат» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Грозном

«Ахмат» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Грозном
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — ЦСКА.

Ставка: тотал первого тайма больше 1 за 2.02.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Одна из центральных игр тура. Если чуть в стороне оставить игру «Зенита» и «Балтики», то «Ахмат» — ЦСКА — это прямо очень интересно. Черчесов против Челестини.

ЦСКА с Лусиано, Бариновым, Матеусом Рейсом, но без дисквалифицированных Облякова и Мойзеса. ЦСКА шикарно смотрелся на сборах, у него сейчас классный подбор игроков. Команда действительно бежит очень здорово, комбинирует очень здорово, футболисты взаимодействуют. И всё это, конечно, надо показать уже в официальной игре, а не только в товарищеских.

У «Ахмата» тоже есть несколько изменений. Нельзя сказать, что они там кардинальные, судьбоносные. Главное, что остались лидеры. И Лечи [Садулаев] остался, и [Эгаш] Касинтура остался, [Максим] Самородов на месте. Удивительно, что ушёл [Надер] Гандри. Вместо него другой защитник пришёл — албанец [Клисман] Цаке.

Жду футбол результативный. Станислав Саламович Черчесов прекрасно понимает сильные стороны ЦСКА, постарается их нейтрализовать. А впереди у «Ахмата» тоже есть кому что-то придумать и что-то эдакое нафантазировать.

Верю, что уже в первом тайме команды в обороне отсиживаться не будут, а друг на друга полезут. Поэтому мой прогноз — «тотал первого тайма больше одного мяча» за 2.02», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

