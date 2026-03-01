Скидки
«Ахмат» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на встречу РПЛ

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — ЦСКА.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
ЦСКА
Москва
«Одна из самых непредсказуемых игр тура. И, на мой взгляд, несмотря на то что «Ахмат» ещё укрепился, Черчесов провёл свои сборы, грозненцы не рискнут раскрываться с этим ЦСКА. Если армейцам дать пространство, потом их будет уже не поймать, на мой взгляд. Оборона «Ахмата» по именам уступает средней линии, атакующей группе. Поэтому важна будет переходная стадия — из атаки в оборону. Для грозненцев хорошо, что не будет Облякова, который может отдать любую передачу. Это чуть ограничивает потенциал ЦСКА.

«Ахмату» нужно втянуть ЦСКА в вязкую игру. Возможно, стоит отдать мяч, как это было с «Зенитом» в первом круге, когда дома грозненцы победили. Всё это Черчесов понимает. Поэтому не жду от этого матча высокой результативности. Поле наверняка будет мягковатым, будет мешать созидать. «Ахмат» станет решать свои задачи. Ему не стоит ввязываться в открытый футбол, в котором армейцы чуть ли не сильнее всех в нашем чемпионате.

Поэтому здесь поставлю на «тотал меньше 2.5». Может быть ничья 1:1. Либо же кому-то удастся забить и удержать минимальный перевес. Уверен, разрушать на поле в Грозном будет гораздо проще в первый день весны», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

