«Сочи» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 1.65.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наш любимый «Спартак» едет в гости к «Сочи», который идёт на последнем месте. Ясно, что у них последние шансы хотя бы дома набирать очки, потому что дальше может быть уже поздно. Для «Сочи» сейчас каждый матч как финал, им нужно цепляться за любой шанс, стандарт или ошибку соперника.

Но сюда приезжает обновлённый «Спартак». Обновлённый в плане тренера, тренерского штаба, подхода к игре, может быть, даже психологии внутри команды. И, конечно, они обязаны выигрывать у соперника. Если не брать очки у «Сочи», тогда о каких задачах вообще можно говорить. Хотя «Спартак» каждый год меняет тренеров, штаб, что-то перестраивает и ищет новое направление. Поэтому, как я уже говорил, деньги никто не отменял. Все хотят зарабатывать, получать и быстрее жить хорошо, но на поле решает только результат.

И здесь я думаю, что «Спартак» должен «Сочи» обыгрывать. Думаю, даже счёт будет где-то 1:3. Класс и разница в подборе футболистов должны сказаться. Если сыграют собранно и без лишней нервозности, то заберут свои три очка. Потому что если снова будут суета и нервы, то можно и самому себе придумать проблемы. А по классу и возможностям «Спартак» здесь выше», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

