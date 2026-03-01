«Трактор» — «Ак Барс»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ в Челябинске

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Ак Барс».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.65.

«Челябинцы и казанцы находятся относительно близко друг к другу в турнирной таблице. Всё-таки третье и шестое места в нашем общем понимании где-то очень рядом с тем, чтобы поверить в очную борьбу этих команд. Однако в количестве набранных очков «Трактор» и «Ак Барс» уже даже математически не смогут сравняться или поменяться местами.

Казань ускакала так далеко, что и её третье место будто бы уже не подвергается сомнению. «Ак Барс» в последних трёх матчах трижды уступил в серии буллитов. Причём разброс соперников и географии поражают: «Ак Барс» играл дома и на выезде, на Востоке и Западе Континентальной хоккейной лиги. В турнирной таблице Казань чуть отстала от Омска, который начал барахлить. Так что вполне себе всё может измениться спустя некоторое время и в данном соперничестве.

«Трактор», несмотря на откровенно неровный сезон, ещё борется за пятую строчку в своей конференции. Челябинск после фееричных побед дома над «Северсталью» и «Ладой» вновь уступил уфимскому «Салавату Юлаеву», который как раз и является тем самым главным соперником «Трактора» в контексте борьбы за пятую позицию.

В этой встрече прогнозирую не особо голевой и открытый хоккей. «Ак Барс» уже всецело думает о предстоящем плей-офф и свою игру перестраивает именно под матчи на вылет. «Трактор» вряд ли сможет полезть на чужие ворота и там быстро достичь результата. Так что команды сосредоточатся на полезных и грамотных действиях в обороне. А вот победить могут оба коллектива», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».