«Динамо» М — «Металлург»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Москве

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» М — «Металлург».

Ставка: «Металлург» не проиграет за 1.53.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 марта 2026, воскресенье. 17:30 МСК Динамо М Москва Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Московское «Динамо» выиграло пять из шести последних матчей и ударно проводит отрезок после перерыва на Матч звёзд КХЛ. В последнем матче бело-голубые обыграли на выезде СКА. «Хотел бы поздравить игроков и болельщиков с выходом в плей-офф. По игре: хорошо начали, забили. К сожалению, пропустили в меньшинстве, хотя ребятам говорили, что в прошлой игре СКА забил в меньшинстве», — заявил после матча главный тренер Вячеслав Козлов.

«Металлург» проиграл два последних матча, в том числе на выезде «Авангарду». Но игру в Омске можно занести в актив магнитогорцам — они отыгрались на последних минутах. В обеих результативных атаках «Магнитки» поучаствовал Владимир Ткачёв, который всегда с особым настроем проводит матчи в полном Омске.

При этом магнитогорцы потеряли одного из своих ключевых игроков — нападающий Дмитрий Силантьев получил тяжёлую травму и выбыл до конца сезона. Процесс восстановления должен занять не менее полугода. Вместо Силантьева в ударной тройке с Владимиром Ткачёвым и Романом Канцеровым играет Никита Коротков, но пока эффекта это не приносит.

Несмотря на не самые удачные результаты «Металлурга» в последнее время, поставлю в предстоящем матче именно на магнитогорцев. Они продолжают показывать доминирующий хоккей и не должны проигрывать в Москве в основное время», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».