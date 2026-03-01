«Рома» — «Ювентус»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Рома» — «Ювентус».

Ставка: обе забьют за 1.89.

«Ну что, здесь опять непросто что-то предсказывать. «Ювентус», с одной стороны, радует, с другой — разочаровывает. Вроде бы команда умеет собираться в сложных ситуациях, но при этом постоянно возникают моменты, которые оставляют осадок. Отыграть фору в три мяча с «Галатасараем» и всё равно не выйти дальше — это тяжело принять, особенно когда по игре делаешь всё возможное.

Новое правило без учёта выездных голов тоже добавляет странных ощущений. Раньше забил на выезде — имел преимущество, а сейчас можешь сделать камбэк — и всё равно остаться ни с чем. Я ещё тогда говорил, когда отменили правило выездных мячей, что это будет вызывать вопросы. Формат изменили, теперь всё решается иначе. Кому-то это выгодно, кому-то — нет, но подстраиваться приходится всем. И всё равно «Ювентус» в той игре показал характер, старался, боролся до конца. Это нельзя не отметить.

Теперь матч с «Ромой», здесь главный вопрос — отойдут ли они от этого психологического удара. Потому что состояние сейчас играет огромную роль. Думаю, игра будет нервная и с моментами у обеих сторон. Вижу 1:1 или чью-то победу в один мяч. Но обязательно обе команды должны забить — и «Ювентус», и «Рома». Здесь многое решит именно ментальная готовность и умение быстро переключаться с матча на матч», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».