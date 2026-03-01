«Арсенал» — «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Челси».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.62.

«Арсенал» лидирует, но понятно, что вообще нельзя терять очки, даже ничья может стоить первого места. Сейчас для них каждая игра на вес золота, и в таком матче они обязаны выходить с максимальной концентрацией.

Не думаю, что здесь будет много забитых мячей. «Челси» — команда, которая в таком дерби, скорее всего, сыграет от обороны, постарается сушить игру, ловить на быстрых атаках и стандартах. «Арсенал» будет больше владеть мячом, идти вперёд, трибуны будут гнать вперед, потому что команда борется за чемпионство. Но при этом и об обороне забывать нельзя, потому что «Челси» способен убежать в контратаку и наказать. Матч будет тяжёлым и нервным. Это лондонское дерби, здесь всегда борьба до последнего.

Да, у команды Артеты преимущество своего поля, но «Челси» — крепкий соперник с хорошим подбором игроков. Тем не менее «Арсеналу» деваться некуда — это игра фактически за шесть очков. Думаю, хозяева дожмут, возможно, забьют один мяч и удержат преимущество. Скорее всего, счёт будет где-то 1:0. Много голов здесь не жду, но три очка, на мой взгляд, останутся у «Арсенала», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».