Названы шансы «Спартака» победить «Сочи» после переноса

2 марта состоится матч 19-го тура чемпионата России по футболу «Сочи» — «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.

Изначально игра должна была пройти 1 марта, однако её перенесли из-за угрозы БПЛА.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.62.

Победа «Сочи» оценивается коэффициентом 5.70. Ничейный исход можно найти в линии за 4.15.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.91, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.