Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы «Спартака» победить «Сочи» после переноса

Названы шансы «Спартака» победить «Сочи» после переноса
Комментарии

2 марта состоится матч 19-го тура чемпионата России по футболу «Сочи» — «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.

Материалы по теме
Матч «Спартака» перенесли на день вперёд! Все подробности
Матч «Спартака» перенесли на день вперёд! Все подробности

Изначально игра должна была пройти 1 марта, однако её перенесли из-за угрозы БПЛА.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.62.

Победа «Сочи» оценивается коэффициентом 5.70. Ничейный исход можно найти в линии за 4.15.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.91, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.

Материалы по теме
Топ-события понедельника: перенесённый матч «Сочи» — «Спартак», хоккей и баскетбол
Топ-события понедельника: перенесённый матч «Сочи» — «Спартак», хоккей и баскетбол
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android