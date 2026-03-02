Стали известны шансы «Реала» победить «Хетафе» в чемпионате Испании

2 марта состоится матч 26-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Хетафе». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.42.

Победа «Хетафе» оценивается коэффициентом 8.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.70.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.