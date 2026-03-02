«Арсенал» победил «Челси» в дерби. Сыграл коэффициент 12.0

В матче 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между лондонскими «Арсеналом» и «Челси» победу со счётом 2:1 одержали «канониры». Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс».

В середине первого тайма Вильям Салиба открыл счёт и вывел «канониров» вперёд. Перед перерывом Пьеро Инкапье отметился автоголом и сравнял счёт.

На 66-й минуте Юрриен Тимбер вновь обеспечил преимущество хозяевам поля. На 70-й минуте у гостей за вторую жёлтую карточку был удалён с поля Педру Нету.

После этой игры «Арсенал» с 64 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Челси» с 45 очками находится на шестой строчке.

Букмекеры были уверены в победе хозяев: ставки на «Арсенал» принимались с коэффициентом 1.70. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 1700 рублей. Победа «Челси» шла за 5.10, ничья — за 4.05.

На тотал больше 2.5 гола давали 1.80, на «обе забьют» — 1.76, на точный счёт 2:1 в пользу «Арсенала» — 12.0.