«Спартак» — «Авангард»: ставка Владимира Крикунова на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» – «Авангард».

Ставка: ТБ 5 за 1.50.

Фонбет Чемпионат КХЛ 02 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК Спартак Москва Авангард Омск

«Вроде бы «Спартак» только что выглядел как одна из самых проблемных команд КХЛ – но февраль завершил серией из трёх побед с общим счётом 16:9. Правда, две из трёх встреч пришлись на матчи с однозначными аутсайдерами, «Адмиралом» и «Барысом». Даже в них красно-белые не только много забивали, но и пропускали не меньше трёх. Это красноречиво говорит о состоянии обороны московской команды. Так что ставка на тотал больше 5 шайб выглядит как гарантированно выигрышная.

«Авангард», конечно, не в лучшей своей форме. Но два очка «ястребы» должны брать. Конечно, с разгромным счётом они выиграют вряд ли, «Спартак» за счёт эмоций и собственной активности в чужой зоне должен доставить сопернику немало проблем. Но для успешного результата это не хватит», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».