«Северсталь» — «Локомотив»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Череповце

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» и ТБ 4.5 за 3.00.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

«Для команд это будет уже пятая встреча в сезоне, и тут реально есть любопытная закономерность. В этой серии пока стабильно выигрывают хозяева: две победы «Локомотива» в Ярославле и две победы «Северстали» в Череповце. Плюс по тоталу тоже качели: сначала получился верх, потом «низовой» матч, затем снова верх и снова низ. Если верить чисто цифрам — сегодня очередь хозяев и результативной игры.

Но я как раз думаю, что эта история может сломаться. «Локомотив» сейчас идёт в статусе лидера Запада и набрал ход: серия побед, уверенность в структуре, умение терпеть и забивать свои рабочие голы. «Северсталь» тоже в топе, но последние отрезки у них часто уходят за пределы основного времени — где-то дотерпели и вытащили, но это всегда лишняя нагрузка и лишние нервы. А против «Локомотива» любая ошибка в смене или одно плохое удаление обычно превращается в проблемный матч.

Жду, что «Северсталь» дома даст темп и будет пытаться сделать задел через агрессию и движение. Но «Локомотив» как раз хорош, когда соперник разгоняет игру: они умеют пережить стартовый натиск, забрать контроль через смены и наказать за риски. Поэтому я иду против тренда «хозяева» и беру гостевой сценарий — плюс матч должен дойти до 5+ шайб, потому что здесь обе команды способны обменяться голами», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».