ЦСКА — «Автомобилист»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ 2 марта

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Автомобилист».

Ставка: ничья за 4.08.

Фонбет Чемпионат КХЛ 02 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК ЦСКА Москва — Автомобилист Екатеринбург

«Этот матч легко можно подать как «Даниэль Спронг против бывшей» — и шире, как Спронг против ЦСКА, Никитина и Есмантовича. В этом сезоне команды ещё не встречались, это само по себе редкость, на дворе уже март, а первая игра только сейчас. Следующая — через 12 дней в Екатеринбурге. Для команд из разных конференций такое бывает, но ощущение всё равно странное — будто это не регулярка, а отдельная история «два акта подряд».

Если оглянуться на прошлый сезон, там тоже были качели — 10 октября 2024-го «Автомобилист» забрал матч в Москве 4:3 по буллитам, а 10 марта 2025-го ЦСКА ответил тем же счётом 4:3 уже в Екатеринбурге. Но сейчас важнее не старая статистика, а текущая форма.

У ЦСКА в пяти последних играх три победы и два поражения. Из минусов — 1:2 от «Лады» (вели, но не дожали) и 0:3 от СКА. Зато были победы над «Шанхаем» и, главное, тот самый матч, где армейцы показали, что умеют возвращаться в игру даже из тяжёлой ситуации, когда «Шанхай» вёл 4:0. Эта команда при всех разговорах про систему умеет быть гибкой.

«Автомобилист» выглядит бодрее по серии — четыре победы в пяти матчах и лишь одно поражение, от «Адмирала». Но при этом екатеринбургский клуб для меня — одна из самых ртутных команд лиги: в хороший день способны обыграть любого, в плохой — отдать матч кому угодно, и по рисунку это может быть вообще разный хоккей.

Жду равной и нервной игры. Спронг добавляет в этот матч отдельный смысл, но в целом здесь слишком много факторов, которые могут увести встречу в «шахматы» и в аккуратную концовку. Бонусом можно заиграть гол Спронга или его результативную передачу — в таком матче это вполне вероятно», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».