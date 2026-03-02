Скидки
ЦСКА — «Автомобилист»: ставка Владимира Крикунова на встречу КХЛ в Москве

ЦСКА — «Автомобилист»: ставка Владимира Крикунова на встречу КХЛ в Москве
Комментарии

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Автомобилист».

Ставка: ТМ 5 за 1.60.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Во второй половине февраля «Автомобилист» выглядел очень солидно, обыграв поочерёдно всех трёх лидеров Востока – и «Магнитку», и «Авангард», и «Ак Барс». Теперь осталось подтвердить серьёзность своих притязаний в предстоящей серии встреч с топ-клубами Запада. Первым из соперников команды Заварухина будет ЦСКА, которому в понедельник как минимум есть что доказывать. В первую очередь – своему же главному тренеру Никитину. Который в прошлую пятницу был точно шокирован тем, что его команда способна уступать на своём льду 0:4 по ходу встречи «Шанхаю».

Да и вообще армейцы в предыдущие две недели выглядели не слишком убедительно. 0:3 в Питере от СКА, два овертайма с «Драконами», поражение в Тольятти. Так что даже если хозяева выложатся по максимуму – фаворитом всё равно выглядит «Автомобилист». Понятно, что оба соперника будут действовать с акцентом на оборону, поэтому 4 шайбы на двоих – максимум, что увидят зрители», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

