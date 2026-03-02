«Спартак» — «Авангард»: прогноз Владимира Гучека на встречу КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 1.94.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Матчи «Спартака» и «Авангарда» редко получаются какими-то приторными. Наоборот, чаще всего это самая настоящая битва. Причём ещё чаще она становится очень голевой и разукрашенной в абсолютно все хоккейные цвета. «Спартак» сейчас находится в хорошей форме: у него три победы подряд, две из них дома. Мы как будто всегда знали, что москвичи лучше действуют дома, всё-таки поддержка родных трибун на большом уровне решает многое.

«Авангард» замедлил свою поступь после взлёта в январе. Сейчас никто не говорит о том, что потенциально омичи могут обойти магнитогорский «Металлург». Как раз сейчас разговоров больше о том, что «Авангарду» надо во что бы то ни стало удержать вторую строчку в Восточной конференции. Серия у коллектива Ги Буше не самая приятная: всего лишь две победы в пяти встречах. Нужно срочно исправлять ситуацию, пока «Ак Барс» окончательно не встал на победные рельсы и не обогнал Омск.

В этой встрече прогнозирую победу «Авангарда», который по составу сильнее соперника. Да, у «Спартака» серия побед и борьба за позицию повыше на Западе. Однако всё это меркнет перед преимуществами Омска, у которого всегда в рукаве найдутся нужные карты. Если «Авангард» найдёт свой хоккей на арене «Мегаспорт», то его будет крайне сложно остановить. Омск — однозначный фаворит. «Спартак» даст бой, но оступится», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».