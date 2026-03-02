СКА — «Барыс»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Барыс».

Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 1.88.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

«СКА после серии удачных игр дважды подряд проиграл дома московскому «Динамо» и «Локомотиву», причём по игре выглядел значительно слабее конкурентов по Западной конференции. Спад в игре армейцев совпал с возвращением в команду главного тренера Игоря Ларионова, который отлучался на Олимпиаду в Милан. Не вижу в этом закономерность — скорее сказался уровень соперников.

Непонятно и то, кто будет основным вратарем команды в плей-офф — Сергей Иванов или Артемий Плешков. Лично для меня предпочтительнее Плешков. Он увереннее, да и каких-то нелепых пропущенных шайб мы от него не видели. Ну, и процент побед с Артемием выше. Впрочем, решение в тренерском штабе ещё не приняли.

«Барыс» потерял шансы на попадание в плей-офф, но продолжает бороться во всех матчах. В Москве астанчане выиграли у «Спартака» первый период, но соперник в итоге переломил ход матча. «Забиваем по две-три шайбы, а больше для нас почему-то сложно забить. К тому же не забили штрафной бросок — это моменты, из-за которых можно было вернуться в игру», — заявил после матча главный тренер «Барыса» Михаил Кравец.

Несмотря на решительность соперника, в предстоящей встрече не предвижу особых проблем для армейцев. Поражения отбросили СКА на восьмое место, и вряд ли команда Ларионова хочет играть в первом раунде с «Локомотивом». Так что ставлю на уверенную победу хозяев», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».