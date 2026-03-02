«Рейнджерс» — «Коламбус»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Коламбус».

Ставка: ТМ 6.5 за 1.56.

«Рейнджерс» на данный момент находятся в зоне безысходности — последние в дивизионе и конференции, отставание на 18 очков до ближайшей позиции уайлд-кард и 156:185 разница по голам. «Рейнджерс» отправились на перерыв с четырьмя поражениями и вернулись с 2:3 в овертайме с «Филадельфией» и 3:2 в ОТ с «Питтсбургом». В обеих встречах ворота защищал россиянин Игорь Шестёркин. Учитывая сложности абсолютно на всех участках площадки, нужно радоваться любому очку. Голы в этом сезоне давались тяжело и при Панарине, а без него «Рейнджерс» явно не стали быстрее или лучше.

«Коламбус» в более симпатичной позиции и жмёт на газ, чтобы заскочить в зону плей-офф. У «Блю Джекетс» есть одна-две игры в запасе, не хватает буквально пяти очков до заветного шанса. До Олимпийской паузы команда выиграла семь матчей кряду, в шести из них пробивался индивидуальный тотал больше 2.5, то есть минимум три шайбы за вечер. Но после паузы потерпели два поражения, забивая минимум шесть шайб на двоих.

Соперники не пересекались с ноября. Тогда оба отличились в основное время в большинстве, включая Дмитрия Воронкова, а победный буллит реализовал Кирилл Марченко. В воротах «Рейнджерс» работал Игорь Шестёркин (26 сейвов). Раньше можно было с большой уверенностью отдавать предпочтение «Рейнджерс», но они настолько подмочили свою репутацию, что в деталях «Коламбус» выглядит интереснее. Домашняя площадка также не давала «Нью-Йорку» преимущество на протяжении всего сезона.

Оба коллектива закрыли февраль двумя матчами в пределах шести голов в основное время. А хозяевам и вовсе тяжело даётся результативность, поэтому на данном этапе контроль игры (а не голевой поток) должен быть на первом месте», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».