Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Рейнджерс» — «Коламбус»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

«Рейнджерс» — «Коламбус»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ
Комментарии

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Коламбус».

Ставка: ТМ 6.5 за 1.56.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 марта 2026, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рейнджерс» на данный момент находятся в зоне безысходности — последние в дивизионе и конференции, отставание на 18 очков до ближайшей позиции уайлд-кард и 156:185 разница по голам. «Рейнджерс» отправились на перерыв с четырьмя поражениями и вернулись с 2:3 в овертайме с «Филадельфией» и 3:2 в ОТ с «Питтсбургом». В обеих встречах ворота защищал россиянин Игорь Шестёркин. Учитывая сложности абсолютно на всех участках площадки, нужно радоваться любому очку. Голы в этом сезоне давались тяжело и при Панарине, а без него «Рейнджерс» явно не стали быстрее или лучше.

«Коламбус» в более симпатичной позиции и жмёт на газ, чтобы заскочить в зону плей-офф. У «Блю Джекетс» есть одна-две игры в запасе, не хватает буквально пяти очков до заветного шанса. До Олимпийской паузы команда выиграла семь матчей кряду, в шести из них пробивался индивидуальный тотал больше 2.5, то есть минимум три шайбы за вечер. Но после паузы потерпели два поражения, забивая минимум шесть шайб на двоих.

Соперники не пересекались с ноября. Тогда оба отличились в основное время в большинстве, включая Дмитрия Воронкова, а победный буллит реализовал Кирилл Марченко. В воротах «Рейнджерс» работал Игорь Шестёркин (26 сейвов). Раньше можно было с большой уверенностью отдавать предпочтение «Рейнджерс», но они настолько подмочили свою репутацию, что в деталях «Коламбус» выглядит интереснее. Домашняя площадка также не давала «Нью-Йорку» преимущество на протяжении всего сезона.

Оба коллектива закрыли февраль двумя матчами в пределах шести голов в основное время. А хозяевам и вовсе тяжело даётся результативность, поэтому на данном этапе контроль игры (а не голевой поток) должен быть на первом месте», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android