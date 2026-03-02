«Удинезе» — «Фиорентина»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Серии А «Удинезе» — «Фиорентина».

Ставка: обе забьют за 1.76.

«Удинезе», занимающий в таблице 12-е место с 32 очками, принимает «Фиорентину», которая героически сражается за право остаться в Серии А. У них 24 очка, и они делят 16-18-е места с «Лечче» и «Кремонезе». В последних трёх матчах чемпионата ими набрано, внимание, семь очков! Ничья с «Торино» 2:2, победа над «Пизой» 1:0 дома и победа на выезде над «Комо» 2:1.

Напомню, «фиалки» ещё принимают участие в еврокубке. В 1/16 финала Лиги конференций была пройдена «Ягеллония». Пришлось чуть-чуть понервничать болельщикам, ведь ответный матч «фиалки» проиграли дома 0:3 и отправились в овертайм, в котором хозяева забили два и прошли дальше. Хочу сказать о том, что у «фиолетовых» пока есть возможность, ресурс, резерв, чтобы распределить нагрузку на футболистов. Если сравнивать основные составы в двух последних играх, то можно заметить отличие на 80%. Так что физическое и психологическое состояние у гостей в норме, в отличие от хозяев.

Последние три матча «Удинезе» — три проигрыша («Лечче» на выезде 1:2, «Сассуоло» 1:2 дома и «Болонье» на выезде 0:1). А если посмотреть на домашние матчи в 2026 году, то это два поражения, две ничьих и победа над «Ромой» 1:0, после которой как раз и случились те самые последние три поражения. Если посмотреть на противостояние команд в 2024 и 2025 годах, то преимущество у «фиалок». В прошлом году победы на выезде 3:2 и 5:1 (это матч первого круга) и в 2024 домашние ничья 2:2 и поражение 1:2. И в этом матче считаю, что «Фиорентина» не проиграет. Один из вариантов для прогноза — фора «Фиорентины» (0). А я выберу другой вариант — обе забьют. Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».