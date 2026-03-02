Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Удинезе» — «Фиорентина»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Серии А

«Удинезе» — «Фиорентина»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Серии А
Комментарии

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Серии А «Удинезе» — «Фиорентина».

Ставка: обе забьют за 1.76.

Италия — Серия А . 27-й тур
02 марта 2026, понедельник. 22:45 МСК
Удинезе
Удине
Не начался
Фиорентина
Флоренция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Удинезе», занимающий в таблице 12-е место с 32 очками, принимает «Фиорентину», которая героически сражается за право остаться в Серии А. У них 24 очка, и они делят 16-18-е места с «Лечче» и «Кремонезе». В последних трёх матчах чемпионата ими набрано, внимание, семь очков! Ничья с «Торино» 2:2, победа над «Пизой» 1:0 дома и победа на выезде над «Комо» 2:1.

Напомню, «фиалки» ещё принимают участие в еврокубке. В 1/16 финала Лиги конференций была пройдена «Ягеллония». Пришлось чуть-чуть понервничать болельщикам, ведь ответный матч «фиалки» проиграли дома 0:3 и отправились в овертайм, в котором хозяева забили два и прошли дальше. Хочу сказать о том, что у «фиолетовых» пока есть возможность, ресурс, резерв, чтобы распределить нагрузку на футболистов. Если сравнивать основные составы в двух последних играх, то можно заметить отличие на 80%. Так что физическое и психологическое состояние у гостей в норме, в отличие от хозяев.

Последние три матча «Удинезе» — три проигрыша («Лечче» на выезде 1:2, «Сассуоло» 1:2 дома и «Болонье» на выезде 0:1). А если посмотреть на домашние матчи в 2026 году, то это два поражения, две ничьих и победа над «Ромой» 1:0, после которой как раз и случились те самые последние три поражения. Если посмотреть на противостояние команд в 2024 и 2025 годах, то преимущество у «фиалок». В прошлом году победы на выезде 3:2 и 5:1 (это матч первого круга) и в 2024 домашние ничья 2:2 и поражение 1:2. И в этом матче считаю, что «Фиорентина» не проиграет. Один из вариантов для прогноза — фора «Фиорентины» (0). А я выберу другой вариант — обе забьют. Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Мадридский «Реал» и матч «Родина» — «Шинник»: экспресс на футбол
Мадридский «Реал» и матч «Родина» — «Шинник»: экспресс на футбол
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android