«Родина» — «Шинник»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

«Родина» — «Шинник»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги
Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Родина» — «Шинник».

Ставка: победа «Родины» за 1.72.

Россия — Лига PARI . 22-й тур
02 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Родина
Москва
Не начался
Шинник
Ярославль
«Московская «Родина» четвёртый сезон проводит в Первой лиге. В первые два года команда даже была близка к попаданию в РПЛ, но в обоих случаях в стыковых матчах уступала командам элитного дивизиона. Прошлый сезон сложился хуже, «Родина» финишировала на седьмой строчке уже при Зоране Жельковиче. С ним же и начинался нынешний сезон, но старт у команды не задался, всего одно очко в трёх турах, и словенца отправили в отставку. Вместо него сначала был временный специалист, а затем назначали Хуана Диаса. С испанцем «Родина» преобразилась и на зимнюю паузу ушла на третьей строчке, правда, от прямой путёвки в РПЛ москвичей отделяет пять очков.

«Шинник» ещё в 2008 году вылетел из элиты нашего футбола и с тех пор постоянно прозябает в Первой лиге, хотя бывало и из неё вылетал. За последние несколько лет ярославцы ни разу не были близки к возвращению в РПЛ. Например, в прошлом сезоне уже при Артёме Булойчике «Шинник» финишировал на 15-й строчке. Нынешний ярославцы проводят несильно лучше, перед заключительным матчем 22-го тура они на 11-м месте, имея 26 очков и запас от опасной зоны в шесть очков.

Матч первого круга состоялся в Ярославле ещё в августе, тогда это было 6-й тур, плюс обе команды переживали не лучший период. «Шинник» открыл счёт в середине второго тайма, и всё шло к его победе, но в компенсированное время Тананеев забил и принёс «Родине» ничью. Сейчас ситуация не проще, команды три месяца без соревновательного футбола, и понять, кто предстанет в каком состоянии — непросто. И всё же москвичи знают уже про осечку «Урала» и в случае победы могут сократить отставание от екатеринбуржцев до двух очков», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

