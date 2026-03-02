«Реал» — «Хетафе»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Примеры

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Реал» — «Хетафе».

Ставка: победа «Хетафе» с форой (+1.5) за 1.86.

«Это мадридское дерби. «Хетафе» приедет на «Сантьяго Бернабеу» без нескольких ключевых игроков. Дисквалифицирован Джене, травмированы Майораль, Хуанми, Давинчи и Камара. Потери ощутимые, особенно с учетом того, что у «Хетафе» и без того состав не самый широкий. У «Реала» ситуация тоже далека от идеальной. По-прежнему недоступен Мбаппе, не сыграют Хёйсен, Джуд Беллингем и Рауль Асенсио.

Плюс плотнейший график, недавние тяжёлые матчи с «Бенфикой», эмоциональные качели и нервозность. В таком расписании даже домашняя игра с крепким соперником превращается в испытание. Важно и то, что в 2026 году «Хетафе» ни разу не проигрывал с разницей более чем в один мяч. Команда терпит, сушит, цепляется, даже уступая, держится до конца. Да, «Бернабеу» — место, где можно получить крупно, но именно сейчас я не вижу предпосылок к разгрому.

Наиболее вероятный исход — победа «Реала». Но я не думаю, что она будет лёгкой. Скорее это будет тяжёлая и вязкая игра с минимальным преимуществом хозяев. Поэтому логично смотреть в сторону плюсовой форы на «Хетафе». Вариант с форой (1.5) выглядит вполне оправданным в текущих обстоятельствах», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».