Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» победил «Сочи» после переноса. Сыграл коэффициент 30.0

«Спартак» победил «Сочи» после переноса. Сыграл коэффициент 30.0
Комментарии

В матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги встречались «Сочи» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. Победу со счётом 3:2 праздновали футболисты команды гостей.

Материалы по теме
«Спартак» с Карседо сделал то, чего не мог восемь лет! Но победу в Сочи пришлось выгрызать
Видео
«Спартак» с Карседо сделал то, чего не мог восемь лет! Но победу в Сочи пришлось выгрызать

Счёт открыл полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко, реализовав пенальти в середине первого тайма. На 41-й минуте VAR отменил гол полузащитника гостей Жедсона Фернандеша из-за офсайда. Защитник «Сочи» Александр Солдатенков сравнял счёт на 61-й минуте, но полузащитник красно-белых Маркиньос забил второй гол в ворота хозяев на 79-й минуте.

Пабло Солари забил третий мяч красно-белых на 92-й минуте. Владимир Ильин сократил отставание на 90+10-й минуте, установив окончательный счёт — 3:2.

Ставки на победу «Спартака» принимались с коэффициентом 1.62: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1620 рублей. Успех «Сочи» шёл за 5.70, ничья — за 4.15.

На тотал больше 2.5 гола давали 1.93, на «обе забьют» — 1.92, а точный счёт 3:2 в пользу красно-белых оценивался в 30.0.

Материалы по теме
«Динамо» Минск — «Металлург». Добро пожаловать в плей-офф
«Динамо» Минск — «Металлург». Добро пожаловать в плей-офф
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android