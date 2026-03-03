«Спартак» победил «Сочи» после переноса. Сыграл коэффициент 30.0

В матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги встречались «Сочи» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. Победу со счётом 3:2 праздновали футболисты команды гостей.

Счёт открыл полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко, реализовав пенальти в середине первого тайма. На 41-й минуте VAR отменил гол полузащитника гостей Жедсона Фернандеша из-за офсайда. Защитник «Сочи» Александр Солдатенков сравнял счёт на 61-й минуте, но полузащитник красно-белых Маркиньос забил второй гол в ворота хозяев на 79-й минуте.

Пабло Солари забил третий мяч красно-белых на 92-й минуте. Владимир Ильин сократил отставание на 90+10-й минуте, установив окончательный счёт — 3:2.

Ставки на победу «Спартака» принимались с коэффициентом 1.62: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1620 рублей. Успех «Сочи» шёл за 5.70, ничья — за 4.15.

На тотал больше 2.5 гола давали 1.93, на «обе забьют» — 1.92, а точный счёт 3:2 в пользу красно-белых оценивался в 30.0.