«Амур» — «Нефтехимик»: ставка Владимира Крикунова на матч КХЛ в Хабаровске

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ «Амур» – «Нефтехимик».

Ставка: ТМ 5 за 1.73.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 марта 2026, вторник. 12:15 МСК Амур Хабаровск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Амур» давно играет без права на ошибку. И пока хорошо справляется как с психологическим давлением, так и с задачей брать очки везде, где только можно. В предыдущие две недели – четыре выигрыша в пяти матчах, причём победы в гостях у «Авангарда» и прямого конкурента «Сибири» говорят сами за себя. Вот и в воскресенье первую из спаренных встреч с «Нефтехимиком» хабаровчане провели с позиции силы. Да, сами себе устроили нервную концовку – но качественные действия на протяжении большей половины матча позволили заслуженно победить.

Нижнекамцы явно экономят силы, целенаправленно готовятся к плей-офф. Им нет смысла умирать на льду, в их действиях нет кубковой самоотдачи. Да она команде Гришина и не нужна – и без того состав ослаблен травмами, чтобы ещё и рисковать на ровном месте. С учётом того, что гости вряд ли включат полные обороты, а у «Амура» нет запредельного мастерства в атаке – вряд ли зрители увидят результативный хоккей. В матче будет заброшено меньше пяти шайб», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».