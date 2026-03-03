Скидки
«Амур» — «Нефтехимик»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

«Амур» — «Нефтехимик»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ
Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Амур» – «Нефтехимик».

Ставка: победа «Амура» за 2.55.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2026, вторник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первый матч этих команд в воскресенье завершился победой хабаровчан, которые в упорной борьбе переиграли соперника. «Амур» сейчас выглядит как команда, которая действительно стремится продлить сезон за счёт выхода в плей-офф. «Амур» изо всех сил старается запрыгнуть в уходящий поезд. Получится или нет — открытый вопрос, но в старании и желании хабаровчанам точно не откажешь.

Хабаровск всего в пяти очках от новосибирской «Сибири» при одном матче в запасе. Ещё одна победа приблизит коллектив Андриевского на расстояние трёх баллов от заветной строчки. «Нефтехимик» по впечатлениям от последних встреч нижнекамцев готовится к плей-офф. Туда команда Гришина с вероятностью 99% попала, поэтому можно немного успокоиться и заняться физической подготовкой, чтоб в играх на вылет быть во всеоружии.

В предстоящем противостоянии прогнозирую вторую победу Хабаровска подряд. «Амур» сейчас чувствует близость восьмой строчки в Восточной конференции и точно не собирается отпускать «Сибирь». Мысли Нижнекамска связаны в большей степени с матчами первого раунда Кубка Гагарина, там ни одному сопернику «Нефтехимика» просто не будет. Так что можно уверенно сказать, что «Амур» победит во второй раз за неделю», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

