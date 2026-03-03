«Динамо» Минск — «Металлург»: ставка Владимира Крикунова на игру КХЛ 3 марта

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Динамо» Минск – «Металлург».

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 5.5 за 3.60.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 марта 2026, вторник. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Металлург Мг Магнитогорск

«В воскресенье в Москве «Магнитка» смотрелась небезнадёжно и поражения 1:4 от «Динамо», наверное, не заслуживала. Но и победы – тоже. Если уж Разин публично говорит «скорее бы плей-офф» — значит, подстегнуть свою команду на более качественную самоотдачу у него никак не получается. Да и травма ключевого нападающего сказалась, пока первое звено «Магнитки» никак не выйдет на свой привычный уровень.

В итоге у лидеров регулярки уже три поражения подряд, и вряд ли у «Металлурга» получится прервать свою неудачную серию в Минске. Команда Квартальнова очень хороша как с точки зрения настроя, так и по игре. Из девяти матчей последнего месяца у белорусов был всего один плохой (в гостях у «Спартака»), а больше частых провалов они себе не позволяют. Хозяева в хорошем тонусе после выезда в Сочи и должны уверенно побеждать с серьёзной разницей и тоталом больше пяти шайб», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».