«Балтика» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Балтика» — «Зенит».

Ставка: 1-2 гола за 1.75.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Балтика» и «Зенит» сыграют снова друг с другом, теперь уже в матче Кубка России, и сыграют они в Калининграде. Это игра на выбывание, это игра, когда следующей остановки уже для кого-то не будет. И, разумеется, и «Балтика», и «Зенит» всё это понимают, понимают, что здесь и сейчас может всё закончиться.

«Балтика» злая, обозлённая после того, что произошло в Петербурге. У «Зенита», конечно, состав подрихтуется. Благо что обойма очень приличная у Сергея Богдановича Семака. Разумеется, и Андрей Викторович Талалаев, который вернётся на бровку, какие-то изменения привнесёт. Но характер игры, сценарий игры и наполнение игры, мне кажется, не сильно будут отличаться и от матча чемпионата, когда была ничья 0:0 в Калининграде, и от того, что мы видели несколько дней назад в Петербурге. Я думаю, что будет боевой, очень кусачий матч и с той, и с другой стороны.

Большого количества голов не жду, но не верю, что матч завершится вничью 0:0. Мне кажется, голик или парочку в этом матче команды забить должны. Тут либо ничья 1:1, либо 1:0 в ту или другую сторону. 2:0 может быть, если кто-то кого-то на контратаке в концовке подловит. Поэтому мой прогноз — «тотал матча 1 или 2 гола» за коэффициент 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

