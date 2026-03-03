«Балтика» — «Зенит»: прогноз Владислава Радимова на игру Кубка России
Поделиться
Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч Пути регионов Кубка России «Балтика» — «Зенит». Встреча пройдёт в Калининграде 3 марта.
Ставка: «Балтика» не проиграет за 1.80.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Балтика» не проиграет в основное время. У «Зенита» будет ротация. Мне кажется, для «Балтики» это матч года. Осталось два шага до финала, «Балтика» там уже была. А для Талалаева возможность выиграть титул — вообще космос.
Поэтому «Балтика» не уступит в основное время. И я рискну: тотал первого тайма меньше (0,5), до перерыва команды будут очень осторожны, не забьют голов», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
Материалы по теме
Комментарии
- 3 марта 2026
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:45
-
10:00
-
05:02
- 2 марта 2026
-
19:00
-
18:45
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:01
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:37
-
07:11
-
05:19
- 1 марта 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
03:58