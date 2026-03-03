Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Балтика» — «Зенит»: прогноз Владислава Радимова на игру Кубка России

«Балтика» — «Зенит»: прогноз Владислава Радимова на игру Кубка России
Комментарии

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч Пути регионов Кубка России «Балтика» — «Зенит». Встреча пройдёт в Калининграде 3 марта.

Ставка: «Балтика» не проиграет за 1.80.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Балтика» не проиграет в основное время. У «Зенита» будет ротация. Мне кажется, для «Балтики» это матч года. Осталось два шага до финала, «Балтика» там уже была. А для Талалаева возможность выиграть титул — вообще космос.

Поэтому «Балтика» не уступит в основное время. И я рискну: тотал первого тайма меньше (0,5), до перерыва команды будут очень осторожны, не забьют голов», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Балтика» — «Зенит». Для тех, кто не понял с первого раза
«Балтика» — «Зенит». Для тех, кто не понял с первого раза
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android