«Балтика» — «Зенит»: прогноз Владислава Радимова на игру Кубка России

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч Пути регионов Кубка России «Балтика» — «Зенит». Встреча пройдёт в Калининграде 3 марта.

Ставка: «Балтика» не проиграет за 1.80.

«Балтика» не проиграет в основное время. У «Зенита» будет ротация. Мне кажется, для «Балтики» это матч года. Осталось два шага до финала, «Балтика» там уже была. А для Талалаева возможность выиграть титул — вообще космос.

Поэтому «Балтика» не уступит в основное время. И я рискну: тотал первого тайма меньше (0,5), до перерыва команды будут очень осторожны, не забьют голов», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».