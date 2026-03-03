Скидки
«Балтика» — «Зенит»: ставка Игоря Семшова на матч Кубка России в Калининграде

Комментарии

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Балтика» — «Зенит».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.60.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всего несколько дней назад команды встречались в Санкт-Петербурге в матче очередного тура Премьер-Лиги и вот теперь матч Кубка России. Перед игрой в городе на Неве я говорил о том, что «Балтика» славится своей обороной — в чемпионате команда пропустила меньше всех. Так что в том, что игра в Питере получилась «низовой», ничего удивительного нет.

В двух последних очных матчах на двоих команды забили всего один мяч. Поэтому рассчитывать на обилие голов в предстоящей игре уж точно не стоит. Есть предположение, что будет ничья, причём нерезультативная. Поэтому вариант «тотал меньше 2.5» должен проходить. А ещё думаю, что в первом тайме голов мы не увидим. Максимум, что может быть — это один гол. Кстати, в 10 последних очных матчах более одного гола в первом тайме команды забили лишь однажды.

В общем, как и несколько дней назад — моя ставка «тотал меньше 2.5». Можно даже рискнуть и поставить меньше 2 голов. Максимум можно попасть «в расход», но проиграть эту ставку будет сложно», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

