«Барселона» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на матч Кубка Испании

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 3.40.

Кубок Испании . 1/2 финала
03 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
«В первом полуфинальном матче «Атлетико» на своём поле разгромил «Барселону» с крупным счётом 4:0. Честно говоря, даже не помню, когда в последний раз так крупно проигрывали каталонцы. Конечно, 0:4 отыграть будет крайне сложно, пусть и на своём поле, пусть и такому гранду, как «Барселона». Вполне возможно, что каталонцы не будут всерьёз рассматривать повторный поединок и все свои мысли бросят на чемпионат, где «Барселона» лидирует, а её главный конкурент «Реал» в понедельник сенсационно уступил на своём поле «Хетафе» (0:1). Теперь в чемпионате мадридцы отстают уже на четыре очка. Конечно, ещё играть немало, но всё же мне не верится, что «Барселона» упустит чемпионство.

В 2024 году «Атлетико» выиграл на поле «Барселоны» со счётом 2:1. В последнее время, кстати, матчи между командами получаются результативными. В пяти последних матчах однажды был забит один мяч, дважды по четыре гола, и ещё по разу — по шесть и восемь. Практически уверен в том, что нас ждёт результативный поединок. Рассмотрел бы ставку «обе забьют + тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

