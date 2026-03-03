Скидки
«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Анатолия Катрича на матч Кубка Короля

Комментарии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико».

Ставка: победа «Барселоны» и обе забьют за 2.36.

Кубок Испании . 1/2 финала
03 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Команда Флика заряжена на подвиг и будет с первых минут играть только в атаку. Домашняя статистика каталонцев впечатляет: 16 побед в 17 матчах на «Камп Ноу» с общей разницей голов 17:2 в последних пяти играх.

Даже без Левандовского атака сине-гранатовых, благодаря Ямалю и Рафинье, способна разорвать оборону гостей. Однако «Атлетико» в кубковых матчах предельно прагматичен и опасен в контратаках. Учитывая необходимость «Барселоны» забивать минимум четыре раза, мадридцы обязательно используют свободные зоны и смогут ответить своим голом, как это уже было в недавних очных встречах», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

