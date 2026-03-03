«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Александра Мостового на игру 1/2 финала Кубка Испании

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.22.

«Атлетико» просто порвал «Барселону» в первом матче. Сейчас можно говорить только о надежде на чудо. Конечно, «Барселона» может надеяться на камбэк, но «Атлетико» — не та команда, которая позволяет такие чудеса устраивать. Они умеют играть по счёту, закрываться, терпеть, сушить темп и выбивать соперника из ритма. В таких ситуациях они чувствуют себя уверенно, потому что знают, как доводить дело до конца и не отпускать преимущество.

Поэтому я думаю, что если «Барселона» и выиграет, то выиграет немного. Может быть, максимум в два мяча, но этого не хватит для выхода в финал. Но представить какой-то крупный реванш сложно. «Атлетико» в таких матчах действует прагматично, без лишнего риска, и обязательно найдёт свой шанс в контратаке. А когда соперник идёт большими силами вперёд, пространство появляется, и этим они умеют пользоваться.

Я думаю, что обе команды забьют. Игра получится открытой, потому что «Барселоне» нужно идти вперёд и отыгрывать разницу. А когда ты вынужден раскрываться, всегда есть риск пропустить. Поэтому рискну предположить счёт, близкий к 3:1. Но легко «Барселоне» точно не будет, эмоций, борьбы и нервов будет достаточно. Но выйдет в финал всё равно «Атлетико», хотя «Барса», считаю, победит в два мяча», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».