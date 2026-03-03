Скидки
«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Романа Гутцайта на игру Кубка Испании

Комментарии

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико».

Ставка: тотал «Барселоны» больше 2.5 за 1.90.

Кубок Испании . 1/2 финала
03 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
«Ответный матч полуфинала Кубка Короля пройдёт в столице Каталонии — в Барселоне на «Камп Ноу». Результат первой встречи, конечно, шокировал болельщиков и Ханси Флика — поражение в Мадриде 0:4, после которого нужно пытаться переворачивать ситуацию. Понятно, что на дистанции сезона «Атлетико» не выглядит настолько сильнее, но тот вечер был настоящим бенефисом «матрасников»: прессинг, страсть, давление, и основной задел был сделан уже в первом тайме.

Теперь «Барселоне» необходимо отвечать дома. В выходные каталонцы уверенно разобрались с «Вильярреалом»: преимущество по игре в обоих таймах и четыре забитых мяча. Команда показала, что класс никуда не делся, а мадридский провал можно считать аномалией. Особенно запомнилась передача Педри — показатель того, что лидеры в строю и готовы вести команду. «Атлетико» же в чемпионате позволил себе ротацию. Диего Симеоне дал отдых основным футболистам, понимая приоритет Кубка. Не удивлюсь, если в ответной игре мы увидим практически полностью основной состав.

Но при этом «Барселона» будет вынуждена рисковать, играть агрессивно и давить с первых минут. И с учётом того, что в Кубке обычно играет не Ян Облак, а Хуан Муссо, у хозяев есть реальные шансы на несколько забитых мячей. Я жду атакующий сценарий и минимум три гола со стороны «Барселоны», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

