Эксперты назвали фаворита РПЛ после стартового тура весенней части

В РПЛ остался позади 19-й тур — первый в весенней части турнира. В лидирующей группе победы одержали «Краснодар», «Зенит», «Локомотив» и «Спартак», а вот ЦСКА и «Балтика» не смогли набрать очки. Букмекеры обновили линию на победителя чемпионата России.

Аналитики считают фаворитом «Зенит», отстающий от «Краснодара» на одно очко. Шансы петербуржцев оценили в 1.75 (перед рестартом было 1.80).

Поставить на «Краснодар» можно за 2.80. Вероятность того, что «быки» защитят свой титул, повысилась, перед первым весенним туром на южан предлагали котировку 4.00.

Шансы «Локомотива» оценили в 10.00. Несмотря на победу над «Пари НН» (2:1), аналитики немного повысили коэффициент на чемпионство команды Михаила Галактионова — перед 19-м туром предлагали котировку 9.00. Москвичи отстают от лидера на три очка.

На ЦСКА можно поставить за 20.00. После поражения от «Ахмата» вероятность чемпионства команды Фабио Челестини снизилась почти в три раза (было 7.00). Отставание армейцев от первого места — семь очков.

Сделать ставку на чемпионство «Балтики» можно за 100.00 (было 35.00). Калининградцы оставили отличное впечатление в матче с «Зенитом», забив гол, который отменили из-за спорного офсайда. Теперь команда Андрея Талалаева отстаёт от лидера на восемь очков.

Наконец, на «Спартак» предлагают коэффициент 50.00, эта котировка не изменилась. Хуан Карседо дебютировал на посту главного тренера с победы над «Сочи» (3:2). Красно-белые отстают от первого места на 11 баллов.