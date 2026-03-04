ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Владислава Радимова на матч Кубка России
Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором сыграют ЦСКА и «Краснодар». Встреча в Москве начнётся в 20:45 мск.
Ставка: победа ЦСКА за 2.60.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«ЦСКА надо реабилитироваться после поражения в Грозном, и возвращение Мойзеса и Облякова в состав этому поспособствует. «Краснодар» обязан проводить ротацию, чтобы сил у команды хватило до конца чемпионата. К тому же это только первый матч полуфинала Пути РПЛ.
Поэтому здесь я возьму чистую победу ЦСКА. И вторая ставка: в матче будет забито два или три гола», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
