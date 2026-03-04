ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на игру Кубка России в Москве

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар».

Ставка: первый гол — ЦСКА за 2.02.

«Российский футбол вернулся, вернулся скандально, с обсуждениями, с дискуссиями, спорами. Огромное количество включений VAR, в каждом матче тура судьи бегали к монитору. Но не единым чемпионатом России прекрасен российский футбол, есть ещё и Кубок России. И у нас в Пути РПЛ суперафиша, суперпара, которая прекрасно друг друга знает. ЦСКА и «Краснодар» уже дважды в этом чемпионате играли друг с другом, да и в Кубке неоднократно встречались друг с другом. Совсем недавно они играли в финале Кубка России.

Ну, тут растекаться мыслью по древу абсолютно бессмысленно. ЦСКА проиграл «Ахмату». «Краснодар» с большим трудом вырвал победу у «Ростова». Главный акцент, который Фабио Челестини сделал после поражения в Грозном, что команде не хватало агрессии. Я думаю, что эта агрессия с возвращением Мойзеса и Облякова должна у ЦСКА появиться. Настоящая спортивная армейская злость должна выпуклой быть именно во встрече с «Краснодаром».

Мне не кажется, что «Краснодару» этот трофей нужен позарез, потому что основной приоритет — это, конечно, борьба за чемпионство. Безусловно, «Краснодар» не выйдет там играть спустя рукава или просто так на прогулочку приедет в Москву. Я думаю, что «Краснодар» смешанным составом сыграет в этой встрече. Плюс-минус лидеры будут на поле и с первых минут, кто-то выйдет на замену. Но для ЦСКА это важнейшая игра, особенно после поражения в Грозном.

Я думаю, что если в порядке всё будет с полем, его подготовят на «ВЭБ Арене», то агрессивное начало ЦСКА может где-то чуть врасплох застать «Краснодар». Мы видели такой амплитудный матч «Краснодара» с «Ростовом». Было очень хорошее начало, потом провисал «Краснодар» достаточно часто. А после удаления уже был вопрос времени, когда «Краснодар» дожмёт.

Мой прогноз на эту встречу — «первый гол в матче забьёт ЦСКА». Вообще, ЦСКА лихо входит в игру, очень агрессивно, как правило, если не берём матч в Грозном. Я думаю, что здесь ЦСКА сделает ставку на быстрый гол и очень наглое начало. Коэффициент — 2.02», — приводит слова Генича «РБ Спорт».