ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Романа Гутцайта на игру Кубка России 4 марта

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар».

Ставка: обе забьют за 1.70.

«В Кубке России в Москве ЦСКА будет принимать «Краснодар». Это первый полуфинал, который состоится на домашнем поле армейцев, поэтому, конечно, именно они идут у букмекеров фаворитами.

ЦСКА накануне играл в Грозном — всегда непростой выезд против очень крепкой команды Станислава Черчесова. Армейцы уступили 0:1, пропустив в самом начале встречи, после этого так и не смогли отыграться. При этом в атаке не хватило завершения, хотя на сборах команда регулярно забивала. Учитывая статус матча с «Краснодаром», думаю, ключевые футболисты появятся в стартовом составе. Поэтому есть ощущение, что первый гол в официальных матчах 2026 года ЦСКА забьёт именно в этой игре.

С другой стороны, команда Мурада Мусаева после паузы продолжает лидировать в чемпионате. Было южное дерби — традиционно напряжённое, эмоциональное, с удалениями у «Ростова». По сути, мы уже видели репетицию этого противостояния в рамках чемпионата. «Краснодар» с Кордобой, Сперцяном, Батчи и сильной группой атакующих игроков едет в Москву, учитывая кубковый формат, вряд ли будет закрываться.

Мне кажется, обе команды создадут моменты. Мы это видели и в Зимнем Кубке, когда ЦСКА играл с «Краснодаром». Поэтому логика здесь простая — жду, что обе забьют. И это будет хорошая затравка перед ответной игрой в Краснодаре», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».