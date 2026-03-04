ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Михаила Моссаковского на игру Пути РПЛ Кубка России

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Краснодар».

Ставка: ТБ 4.5 ЖК за 1.82.

«Первая встреча противостояния пройдёт в Москве, и воспринимать её невозможно вне контекста последних месяцев. В чемпионате команды уже сыграли в обоих кругах — и там, и там было жарко. Плюс недавний матч на Зимнем Кубке в Абу-Даби, который получился крайне эмоциональным и принёс три красные карточки. Вообще, в последних четырёх встречах — шесть удалений. Феноменальная статистика. Кажется, это противостояние уже получило особый подтекст. Новое молодое «класико» — ЦСКА против «Краснодара». Эмоции стабильно через край, и ощущается раздражение между игроками. Потихоньку появляется и антагонизм среди болельщиков.

В последнем матче были две красные карточки у «Краснодара» через вторые жёлтые и прямая красная Мойзесу. Мойзес удалялся уже в двух последних встречах этих команд и теперь возвращается после пропуска первого матча. Если он выйдет в старте, как и Кордоба, это добавит остроты. Даже несмотря на статус первой игры, я жду матч на разрыв. Если смотреть статистику стадий, то далеко не всегда вторые встречи бывают более жёсткими — часто накал начинается уже в первом матче.

Тотал жёлтых больше 4.5 здесь выглядит логично. В обеих играх чемпионата в этом сезоне данный показатель пробивался. Плюс судит Сухой — верховой арбитр. В последних 10 матчах у него в среднем 5.3 жёлтых за встречу. Для такой пары это внушительно. Я жду достаточное количество предупреждений. Можно присмотреться и к красной — шесть удалений в четырёх матчах говорят сами за себя. Но основной вариант — «тотал больше по жёлтым карточкам», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».