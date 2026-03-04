«Крылья Советов» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России в Самаре

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Оренбург».

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Вот где должно быть весело, мне кажется, так это в Самаре, потому что провальная, абсолютно чудовищная игра «Крыльев» с московским «Динамо» должна дополнительно как-то взбодрить Адиева, взбодрить футболистов и изменить их отношение к делу, движение, структуру игры, изменить всё. Сейчас кубковый матч с «Оренбургом».

«Оренбург» оставил классное впечатление с «Акроном». Очень хороший новичок Пуэбла, постоянно он в движении, постоянно обостряет, постоянно что-то придумывает, практически не играет поперёк и назад. «Оренбург» играет исключительно вперёд. Поэтому так современно смотрится игра команды. И, мне кажется, «Оренбургу» плевать вообще, что он переходит с искусственного поля на натуральное, все сборы провели на натуральном поле. Поэтому адаптации к газону в Самаре, думаю, у него практически не будет.

«Крылья» должны отмазываться за 0:4 с «Динамо», за абсолютно бездуховную игру. «Оренбург» регулярно создаёт моменты и лихо бежит в атаку. Полагаю, вот здесь как раз голы должны быть. Оборону «Крыльев» точно непроходимой не назовёшь. Поэтому мой прогноз — «обе забьют» за 1.70», — приводит слова Генича «РБ Спорт».